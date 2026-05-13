13 мая 2026 в 13:38

Женщина и ее двухлетняя дочь бесследно пропали в Подмосковье

В Химках начали поиски 39-летней женщины и ее двухлетней дочери, сообщило издание MK.RU. По информации газеты, она вместе с ребенком ушла из квартиры, в которой проживала вместе с родителями.

Известно, что муж пропавшей умер в марте этого года, но при этом супруги жили отдельно друг от друга. Родственники не замечали ничего странного в поведении женщины. О ее местонахождении неизвестно уже пять дней, родители обратились в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что журналист из Москвы пропал в Таиланде после обращения в местную клинику. Сейчас россиянина ищут родственники и волонтеры. 38-летний мужчина прилетел в Бангкок из Вьетнама и остановился в гостинице на Каосан-роуд.

В Самарской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала в апреле. Как рассказал член отряда «ЛизаАлерт» Михаил Жилин, ее обнаружили и доставили в больницу местные жители. В масштабной поисковой операции по поиску ребенка участвовали более 400 человек.

Кроме того, двое подростков бесследно исчезли в районе озера Светлояр после того, как пошли в поход 8 мая. Они отправились из населенного пункта Владимирское, однако до сих пор не вышли на связь.

