«Высокие технологии и агросектор»: Дмитриев раскрыл планы РФПИ на ПМЭФ РФПИ подпишет семь соглашений со странами Глобального Юга в рамках ПМЭФ

Российский фонд прямых инвестиций в рамках Петербургского международного экономического форума подпишет семь соглашений со странами Глобального Юга в сфере IT, АПК и других отраслях, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, которые передает РИА Новости, фонд активно взаимодействует с арабскими, ближневосточными и азиатскими партнерами.

Мы подпишем семь соглашений со странами Глобального Юга, это и высокие технологии, и агросектор, и инфраструктура, многие ведущие сектора для инвестиций. <...> У нас более 60 совместных проектов с Эмиратами, более 55 — с Саудовской Аравией, более 60 — с Китаем, — отметил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев выразил мнение, что состав участников ПМЭФ свидетельствует о полном провале политики глобалистов. Он уточнил, что это важнейшее мировое событие, на котором будут присутствовать представители более 130 стран. Форум объединяет суверенные государства, которые готовы на принципах партнерства двигаться вперед, добавил гендиректор РФПИ.

До этого стало известно, что США впервые за несколько лет будут представлены на ПМЭФ официальной делегацией. Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на таком уровне американцы не участвовали в мероприятии последние восемь-девять лет.