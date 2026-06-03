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03 июня 2026 в 08:51

«Суверенные страны»: глава РФПИ объяснил огромное число участников ПМЭФ

Дмитриев: состав участников ПМЭФ говорит о провале политики глобалистов

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Состав участников Петербургского международного экономического форума свидетельствует о том, что политика глобалистов полностью провалилась, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, которые передает РИА Новости, это важнейшее мировое событие, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.

Форум объединяет суверенные страны, которые готовы на принципах партнерства двигаться вперед <...>. И это отличает ПМЭФ от глобалистских форумов, таких как Давосский форум, которые показали несостоятельность и неэффективность в продвижении [своей] идеологии, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее глава РФПИ сообщил, что Евросоюз потерял около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики. По его мнению, страны содружества ведут свою экономику к коллапсу, именно поэтому важно присутствие на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город завершил подготовку к обеспечению безопасности ПМЭФ. По его словам, все мероприятия были выполнены в установленные сроки. Форум пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня.

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