Дрон-детекторы обнаружили подозрительную активность ВСУ в Енакиево ДНР ТАСС: над местом трагедии в Енакиево заметили беспилотники-разведчики

Над центром Енакиево в Донецкой Народной Республике заметили беспилотники-разведчики, передает корреспондент ТАСС с места происшествия. По информации агентства, они действовали в том районе, где Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус Москва — Симферополь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные нанесли удар по рейсовому автобусу с помощью БПЛА. По предварительной информации, погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Пушилин добавил, что им оказывается медицинская помощь.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус в ДНР. СК устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

Также в Сети появились кадры рейсового автобуса Москва — Симферополь после удара Вооруженных сил Украины в Енакиево. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что салон и кабина водителя полностью выгорели. Больше всего пострадала верхняя часть транспортного средства.