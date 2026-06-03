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03 июня 2026 в 09:43

Генерал назвал возможные точки запуска попавшего в автобус в ДНР дрона ВСУ

Генерал Липовой: ударивший по автобусу дрон ВСУ мог прилететь из Сумской области

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ударивший по автобусу с людьми в ДНР украинский дрон мог быть запущен с территории Харьковской, Днепропетровской или Сумской областей, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Украину ждет очень жесткий ответ.

Украина в очередной раз показала террористическую сущность. Чем хуже у нее дела на фронте, тем чаще она совершает теракты. Ответ будет очень жестким и не заставит себя ждать. Президент России [Владимир Путин] уже сказал, что начались системные удары по ВПК Украины — будут уничтожать склады и производства. Запустить [ударивший по автобусу в ДНР дрон] могли с территории Харьковской, Днепропетровской или Сумской областей, из любой точки, дальность полета у них до 2 тыс. км, — сказал Липовой.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали. Они получили ранения различной степени тяжести.

Общество
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Россия
ВСУ
Украина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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