В России потребовали запретить отключение ЖКУ за один вид долгов

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный призвал запретить отключение коммунальных услуг за долги для семей с детьми. По его словам, сказанным NEWS.ru, граждане с низкими доходами не могут платить за ЖКУ на фоне сложных финансовых условий.

Прошедшей зимой случилось несколько трагедий, когда люди, дома которых отключили за долги, были вынуждены обогреваться как придется — и горели целыми семьями. В том числе были жертвы среди многодетных. Большинство должников по ЖКУ не вовремя платят не потому, что не хотят, а потому что не могут. Тарифы летят в космос под предлогом модернизации ЖКХ, и люди с маленькими доходами просто не справляются с постоянно возрастающей нагрузкой. Считаю, что семьям с детьми и пенсионерам отключать электричество и водоснабжение нельзя, невзирая ни на какие долги, — высказался Куринный.

Он добавил, что в начале марта КПРФ предложила законопроект, запрещающий отключать отопление и газ в холодное время года даже должникам. По словам депутата, коммунальные службы должны взыскивать долги через суд, но не лишать людей минимального уровня комфорта. Парламентарий подчеркнул, что человеческие жизни и здоровье важнее денег.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал прекратить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ. По его словам, многие пожилые люди не знают об этой инициативе. Депутат также отметил, что финансы граждан могут пострадать из-за технических ошибок.