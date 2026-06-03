Раскрыты последствия налета БПЛА на Ленобласть Дрозденко: четыре частных дома повреждены в Лужском районе Ленобласти

Четыре частных жилых дома в Лужском районе получили незначительные повреждения из-за падения обломков украинских дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в МАКСе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет. По предварительной информации, в других районах Ленинградской области пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

Ранее Дрозденко заявлял об уничтожении трех беспилотников, попытавшихся атаковать Ленинградскую область. Позже появилась информация, что силы противовоздушной обороны перехватили 30 БПЛА.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Вооруженные силы Украины, атаковавшие мирных людей в Енакиево, совершили чудовищное преступление. По его словам, погибшие и пострадавшие ехали домой и спешили по своим делам. По предварительным данным, жертвами атаки стали семь человек.