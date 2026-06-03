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03 июня 2026 в 04:11

Глава Ленобласти сообщил о попытке атаки беспилотников на регион

Дрозденко: ПВО сбила три вражеских беспилотника над территорией Ленобласти

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, работа по отражению воздушной атаки продолжается.

На данный момент силами ПВО сбито три БПЛА над территорией Ленинградской области, — написал Дрозденко.

Ранее четыре человека пострадали от взрывов дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

До этого в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

Кроме того, оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

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