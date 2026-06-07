Саперы перекрыли дорогу между двумя населенными пунктами в Ленобласти Дрозденко: саперы работают на дороге между Большой Ижорой и Лебяжьем

Автомобильное сообщение между населенными пунктами Большая Ижора и Лебяжье в Ленинградской области временно прекращено из-за проведения работ по разминированию, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере МАКС. Глава области уточнил, что ограничения введены на трассе 41А-007, а также на примыкающей к ней железнодорожной ветке.

Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет, — говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул, что въезжать в села и поселки по-прежнему можно. Для водителей проложили пути объезда, а для перевозки пассажиров пустили рейсовые автобусы по альтернативной схеме.

Ранее губернатор Ленинградской области сообщил, что проезд в поселок Большая Ижора полностью свободен, движение машин ничем не ограничено. Передвижная лаборатория Леноблэкомилиции произвела забор воздушных образцов и не выявила превышения предельно допустимых концентраций опасных компонентов, отметил он.

До этого Дрозденко заявил, что неподалеку от поселка Большая Ижора возникло возгорание после удара беспилотника. Глава региона отметил, что для мониторинга обстановки и координации действий в области был создан временный оперативный штаб.