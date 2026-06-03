Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по рейсовому автобусу

Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Минздрав России: 10 пострадавших при ударе ВСУ по автобусу увезли в больницу

Десять человек, включая одного ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести после удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Москва — Симферополь, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, все пострадавшие получили баротравму и находятся в больнице, где получают необходимое лечение, передает РИА Новости.

10 пострадавших, среди них ребенок, — в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение, — отметил Кузнецов.

Кузнецов уточнил, что для ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Еще один пострадавший, добавил он, был осмотрен и получил помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при атаке украинского БПЛА на автобус, следующий рейсом Москва — Симферополь. Как уточнил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, еще 11 человек в результате удара получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.