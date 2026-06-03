В Петербурге после атаки украинских БПЛА развернули оперштаб

После атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург развернут оперативный штаб, заявил в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. По его словам, при ударе ВСУ по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах пострадали несколько человек.

Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность, — отметил Беглов.

Ранее сообщалось, что рейсы в аэропорту Пулково задерживаются более чем на два часа из-за ограничений на работу. Почти 30 рейсов столкнулись с задержками, а еще девять вылетели на запасные аэродромы. Обстановка в терминале остается спокойной.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 3 июня ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. Дроны сбили над территориями 16 регионов страны, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской и Калужской областями.