Можно ли изготовить бензин дома: 7 фактов о топливе, которые важно знать

Как вообще делают бензин? Может ли он замерзнуть? Правда ли, что АИ-98 лучше АИ-92? Что произойдет, если разбавить топливо водой? Ответы на эти и другие вопросы о топливе — в материале NEWS.ru.

Можно ли самому «сварить» бензин

В июне 2026 года «Яндекс» и Google зафиксировали резкий рост запросов на тему «можно самому сделать бензин?». Ответ категоричен — нет.

Бензин — это не домашние соленья и не бытовая смесь. Самому из нефти его приготовить нельзя. Это промышленный продукт, состоящий из различных углеводородов, у него строго нормируются октановое число, фракционный состав, давление насыщенных паров, содержание серы, химическая стабильность и еще десятки показателей.

Даже если найти «рецепт» в интернете, результатом будет горючая жидкость с непредсказуемыми свойствами — опасная при хранении, при испарении и при попытке залить ее в бак.

Из чего состоит бензин?

Многие думают о бензине как об однородной жидкости. На самом деле это смесь углеводородов с разными химическими формулами.

Производство начинается с прямой перегонки нефти (разделение нефти на фракции), затем идут вторичные процессы (крекинг и риформинг для увеличения выхода и качества бензина) и компаундирование (смешивание компонентов и присадок). Без завода, реакторов, катализаторов и точного контроля такой процесс физически невоспроизводим.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

98-й бензин лучше, чем 92-й

Это, пожалуй, самое распространенное заблуждение. Увидев цифры 92, 95, 98 или 100 на колонках, многие думают, что чем больше, тем лучше. Покупают АИ-98 для обычной «Лады» и ждут прибавки мощности. Но прибавки не будет.

Октановое число — это характеристика стойкости топлива к детонации. Оно показывает, насколько хорошо бензин сопротивляется самовоспламенению под давлением в цилиндре — до того, как свеча зажигания его поджигает. Чем выше октановое число, тем позже происходит самовоспламенение. Для двигателей с высокой степенью сжатия это критически важно — им нужна высокая стойкость к детонации. Но для мотора с низкой степенью сжатия «сотый» бензин просто не нужен.

Правильное октановое число всегда написано на внутренней стороне лючка бака. Важно помнить, что если залить бензин с более высоким октановым числом, чем рекомендует производитель, то никакой «радости» для двигателя не будет. Будут просто деньги, потраченные впустую. А вот если залить топливо с более низким октановым числом, то возникнет детонация: металлический стук, снижение мощности, рост расхода. Долгая езда в таком режиме разрушает поршни и клапаны.

Может ли топливо зимой замерзнуть

Даже бензин технически может замерзнуть, вернее, загустеть. Но температура его застывания составляет около −72 °C. Для сравнения — самый сильный мороз, зафиксированный в России за пределами Якутии и арктических станций, редко опускается ниже −50 °C. Иными словами, бензин в обычных российских условиях не замерзнет.

С дизельным топливом ситуация принципиально иная, и это проблема реальная, с которой ежегодно сталкиваются тысячи водителей. В составе дизеля присутствуют парафины — тяжелые углеводороды. При охлаждении они переходят в твердое состояние и выпадают в осадок. Процесс идет в два этапа: сначала топливо мутнеет (температура помутнения), потом кристаллы парафина становятся настолько крупными, что забивают поры топливного фильтра (предельная температура фильтруемости, ПТФ). После этого двигатель попросту перестает получать топливо и глохнет. Именно поэтому дизельное топливо бывает летним и зимним. А на севере продается еще и арктическое. Поэтому в начале зимы владельцам дизельных машин лучше спрашивать паспорт на топливо на АЗС. Это нужно, чтобы по ошибке не залить летнюю солярку.

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Может ли бензин испортиться

Бензин — это не вечный продукт. И это нужно знать, когда хочется сделать запас топлива в канистры. Гарантийный срок хранения автомобильного бензина по действующему ГОСТ Р 51105-97 составляет 1 год со дня изготовления. И это лишь при условиях правильного хранения.

Что именно происходит при «старении» бензина? Во-первых, испаряются легкие фракции, отвечающие за пуск двигателя в холод. Во-вторых, нестойкие олефины окисляются, образуя смолы: они оседают в форсунках и на стенках камеры сгорания. В-третьих, падает октановое число.

Что будет, если разбавить бензин водой?

Ответ на этот вопрос однозначен: ничего хорошего. Бензин и вода не смешиваются — они разделяются на два слоя. Вода тяжелее бензина, поэтому опускается на дно бака прямо к горловине бензонасоса. Это означает, что насос первым делом начнет качать именно воду.

Последствия зависят от концентрации воды. Небольшое ее количество приведет к перебоям в работе двигателя, провалам при разгоне и нестабильным оборотам на холостом ходу. Если воды достаточно много, то мотор заглохнет: вода не воспламеняется, и рабочий такт просто прекращается. Зимой последствия тяжелее: вода замерзает прямо в бензонасосе, в форсунках и в топливопроводах. Форсунки при этом могут лопнуть изнутри.

То есть разбавить бензин водой не получится даже при желании — а если и попробовать, то результат будет разрушительным. Что касается другого народного «рецепта» — ослиной мочи и прочих похожих субстанций, то смысл такой же. Это жидкости, которые содержат воду и различные органические соединения. И они нанесут двигателю тот же вред, что и обычная вода, только дополнительно будут засорять форсунки.

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Можно ли смешать 92-й бензин и 95-й или 98-й?

Да, смешивать бензин можно: если залить полбака 92-го и полбака 95-го, то получится топливо с октановым числом примерно 93,5. А вот смешивать бензин и дизельное топливо нельзя. Это приведет к тому, что мотор заглохнет и придется промывать всю топливную систему автомобиля.

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