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19 июля 2026 в 05:22

Иран повредил более 20 вертолетов США в Иордании

NYT: Иран повредил свыше 20 вертолетов США Black Hawk в Иордании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иранские удары по американским авиабазам в Иордании привели к повреждению более 20 вертолетов Black Hawk, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Атаки продолжались в течение последних пяти дней.

Как утверждают собеседники газеты, под удар попала база имени принца Хасана на востоке Иордании. Именно там находились американские вертолеты Black Hawk.

Отмечается, что в результате ударов был поврежден «значительный ряд» вертолетов. Стоимость каждого такого летательного аппарата составляет около $21 млн (164 млн рублей).

Ранее сообщалось, что иранская армия нанесла удары по военным объектам и топливным резервуарам США в Бахрейне. При этом отмечается, что целью атаки стали объекты американской инфраструктуры на территории страны.

Между тем военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран изменит тактику и перейдет от обороны к наступательным действиям, если Соединенные Штаты не прекратят удары в ближайшие дни. По его словам, иранские военные готовы изменить подход к ведению боевых действий в случае продолжения атак. Иран может перейти к фазе «наступления и полного уничтожения».

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