ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 07:53

Пулково изменил работу после атаки БПЛА на Петербург

В Пулково почти 30 рейсов задерживаются более чем на два часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рейсы в аэропорту Пулково задерживаются более чем на два часа из-за введенных ограничений, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Почти 30 рейсов столкнулись с задержками, а еще девять вылетели на запасные аэродромы. Обстановка в терминале остается спокойной. После снятия ограничений сотрудники аэропорта начнут оперативно обслуживать рейсы, чтобы нормализовать расписание, заявили представители авиаузла.

По состоянию на 07:00 по московскому времени в аэропорту Пулково действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Задержано на 2+ часа 29 рейсов. С запасных аэродромов ожидаем девять рейсов, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбито 50 украинских БПЛА. По его словам, работа по отражению дронов еще не прекращена.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Пулково введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим авиаузел принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Регионы
Санкт-Петербург
Пулково
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами оценила атаку ВСУ на автобус в ДНР
В ДНР открыли горячую линию после удара ВСУ по рейсовому автобусу
«Мы ответим»: военэксперт о причастности стран Балтии к удару по Петербургу
Стало известно, когда петербургские «Кресты» станут отелями и музеями
Барановская поделилась своей формулой счастья
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.