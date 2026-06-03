Пулково изменил работу после атаки БПЛА на Петербург В Пулково почти 30 рейсов задерживаются более чем на два часа

Рейсы в аэропорту Пулково задерживаются более чем на два часа из-за введенных ограничений, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Почти 30 рейсов столкнулись с задержками, а еще девять вылетели на запасные аэродромы. Обстановка в терминале остается спокойной. После снятия ограничений сотрудники аэропорта начнут оперативно обслуживать рейсы, чтобы нормализовать расписание, заявили представители авиаузла.

По состоянию на 07:00 по московскому времени в аэропорту Пулково действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Задержано на 2+ часа 29 рейсов. С запасных аэродромов ожидаем девять рейсов, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбито 50 украинских БПЛА. По его словам, работа по отражению дронов еще не прекращена.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Пулково введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим авиаузел принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.