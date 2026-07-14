Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 10:45

Патрушев указал на роль Байдена в отношениях США и России

Патрушев: Байден завел отношения с РФ в болото, из которого США все еще не вышли

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Джо Байден в бытность президентом США завел отношения с Россией в такое болото, из которого Вашингтон до сих пор не может найти выход, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его мнению, старшее поколение лидеров США и Европы ценили переговоры, несмотря на эмоции, а Байден оказался исключением.

Старшее поколение американских и европейских руководителей помнили как минимум времена холодной войны, риск ядерной войны и понимали, что, какие бы эмоции они к нам ни питали, лучше сесть за стол переговоров,сказал Патрушев.

Ранее Джо Байден после выступления на гала-вечере Демократической партии в штате Мэриленд не сразу смог найти выход со сцены. По информации, 83-летний политик на несколько секунд растерялся после завершения речи.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил предыдущую администрацию США и самого Байдена в разрушении страны. По словам республиканца, во время нахождения его предшественника в кресле президента люди теряли работу и семьи. До этого Трамп во время разговоров об американской операции на Ближнем Востоке перепутал Венесуэлу и Иран.

США
Джо Байден
Николай Патрушев
Власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина набросился на женщину с ребенком на АЗС в Краснообске
Следователи приступили к проверке обрушения подъезда в ЛНР
В Госдуме призвали увеличить траты на медицину в два раза
Химик напомнил, как правильно стирать полотенца в жаркую погоду
В Якутии медведь ворвался в дом и загнал людей на крышу
Оперштаб Краснодарского края рассказал об обстановке на Афипском НПЗ
Екатеринбуржец ограбил VIP-клиента на миллионы
Видео с «воспитанием» жены привлекли внимание следователей
В ЦБ раскрыли планы по ставке на фоне роста цен на топливо
ВСУ прикрывают свои потери дезертирством
Атака ВСУ на Краснодарский край завершилась страшной трагедией
«СВО нам Бог послал»: Михалков о миссии культуры, патриотизме, зависти
Биолог рассказал, когда в Москве начнется пик активности комаров
Врач дал совет, что делать при укусе осы
Украина готовила теракт в жилом секторе в Подмосковье: детали, Киевстонер
Путин наградил медалью семью из Тюмени
Юрист ответил, стоит ли бояться массового повторения «схемы Долиной»
Минсельхоз России сделал важное заявление по ситуации в Азовском море
Ракеты кошмарят Киев, все в дыму, скорые повсюду: удары по Украине 14 июля
В Госдуме раскрыли шансы Зеленского дожить до конца СВО
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.