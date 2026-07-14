Патрушев указал на роль Байдена в отношениях США и России Патрушев: Байден завел отношения с РФ в болото, из которого США все еще не вышли

Джо Байден в бытность президентом США завел отношения с Россией в такое болото, из которого Вашингтон до сих пор не может найти выход, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его мнению, старшее поколение лидеров США и Европы ценили переговоры, несмотря на эмоции, а Байден оказался исключением.

Старшее поколение американских и европейских руководителей помнили как минимум времена холодной войны, риск ядерной войны и понимали, что, какие бы эмоции они к нам ни питали, лучше сесть за стол переговоров, — сказал Патрушев.

Ранее Джо Байден после выступления на гала-вечере Демократической партии в штате Мэриленд не сразу смог найти выход со сцены. По информации, 83-летний политик на несколько секунд растерялся после завершения речи.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил предыдущую администрацию США и самого Байдена в разрушении страны. По словам республиканца, во время нахождения его предшественника в кресле президента люди теряли работу и семьи. До этого Трамп во время разговоров об американской операции на Ближнем Востоке перепутал Венесуэлу и Иран.