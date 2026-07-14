Кинокритик оценил идею новой экранизации «Трудно быть богом»

Новая экранизация романа братьев Стругацких «Трудно быть богом» является неудачной идеей, заявил 360.ru кинокритик Сергей Угольников. Он отметил, что редко удается снять действительно достойную картину по произведениям данных авторов.

Я считаю, что эта затея, как всегда, неудачная. Потому что, если вы экранизируете Стругацких по этическим причинам, то у вас проблемы с этикой. А если вы их экранизируете по эстетическим причинам, то у вас вообще проблемы, потому что эстетически Стругацкие — это какой-то полный бессмысленный отстой, — заявил Угольников.

Кинокритик подчеркнул, что поклонники Стругацких вновь будут недовольны адаптацией. По его мнению, приглашение известных актеров — всего лишь попытка создать резонанс.

Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил, что приступил к работе над новой экранизацией романа «Двенадцать стульев». Как написал постановщик, съемками займется кинокомпания братьев Андреасян.