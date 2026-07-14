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14 июля 2026 в 10:48

Кинокритик оценил идею новой экранизации «Трудно быть богом»

Кинокритик Угольников: новая экранизация Стругацких является неудачной идеей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новая экранизация романа братьев Стругацких «Трудно быть богом» является неудачной идеей, заявил 360.ru кинокритик Сергей Угольников. Он отметил, что редко удается снять действительно достойную картину по произведениям данных авторов.

Я считаю, что эта затея, как всегда, неудачная. Потому что, если вы экранизируете Стругацких по этическим причинам, то у вас проблемы с этикой. А если вы их экранизируете по эстетическим причинам, то у вас вообще проблемы, потому что эстетически Стругацкие — это какой-то полный бессмысленный отстой, — заявил Угольников.

Кинокритик подчеркнул, что поклонники Стругацких вновь будут недовольны адаптацией. По его мнению, приглашение известных актеров — всего лишь попытка создать резонанс.

Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил, что приступил к работе над новой экранизацией романа «Двенадцать стульев». Как написал постановщик, съемками займется кинокомпания братьев Андреасян.

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