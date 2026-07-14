Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 10:35

Известная певица разбилась насмерть в Бразилии

Бразильская певица Джессика Коста разбилась в аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Известная певица Джессика Коста попала в смертельное ДТП в Бразилии, сообщает портал Need To Know. Авария произошла в штате Мараньян недалеко от города Тимон. Коста направлялась в Кашиас на выступление после концерта в городе Терезина.

Уточняется, что в машину 32-летней исполнительницы врезался пикап с выключенными фарами, а после скрылся с места преступления. Вместе с Джессикой в автомобиле находился еще один человек, спасти его также не удалось.

Карьера бразильской исполнительницы началась в 2024, с этого момента она добилась больших высот в музыкальной сфере. Коста выступала на крупных фестивалях, ресторанах и клубах. Ее коллеги и фанаты выразили соболезнования, а в родном штате Пиауи отметили, что гибель Косты — тяжелый удар для музыкальной сцены.

Ранее стало известно, что американская певица и актриса Бритни Спирс предстанет перед судом из-за вождения в нетрезвом виде. Подчеркивается, что Спирс могут предложить сделку со следствием и признать вину.

Шоу-бизнес
Бразилия
ДТП
смертельные ДТП
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина набросился на женщину с ребенком на АЗС в Краснообске
Следователи приступили к проверке обрушения подъезда в ЛНР
В Госдуме призвали увеличить траты на медицину в два раза
Химик напомнил, как правильно стирать полотенца в жаркую погоду
В Якутии медведь ворвался в дом и загнал людей на крышу
Оперштаб Краснодарского края рассказал об обстановке на Афипском НПЗ
Екатеринбуржец ограбил VIP-клиента на миллионы
Видео с «воспитанием» жены привлекли внимание следователей
В ЦБ раскрыли планы по ставке на фоне роста цен на топливо
ВСУ прикрывают свои потери дезертирством
Атака ВСУ на Краснодарский край завершилась страшной трагедией
«СВО нам Бог послал»: Михалков о миссии культуры, патриотизме, зависти
Биолог рассказал, когда в Москве начнется пик активности комаров
Врач дал совет, что делать при укусе осы
Украина готовила теракт в жилом секторе в Подмосковье: детали, Киевстонер
Путин наградил медалью семью из Тюмени
Юрист ответил, стоит ли бояться массового повторения «схемы Долиной»
Минсельхоз России сделал важное заявление по ситуации в Азовском море
Ракеты кошмарят Киев, все в дыму, скорые повсюду: удары по Украине 14 июля
В Госдуме раскрыли шансы Зеленского дожить до конца СВО
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.