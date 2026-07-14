Известная певица разбилась насмерть в Бразилии

Известная певица Джессика Коста попала в смертельное ДТП в Бразилии, сообщает портал Need To Know. Авария произошла в штате Мараньян недалеко от города Тимон. Коста направлялась в Кашиас на выступление после концерта в городе Терезина.

Уточняется, что в машину 32-летней исполнительницы врезался пикап с выключенными фарами, а после скрылся с места преступления. Вместе с Джессикой в автомобиле находился еще один человек, спасти его также не удалось.

Карьера бразильской исполнительницы началась в 2024, с этого момента она добилась больших высот в музыкальной сфере. Коста выступала на крупных фестивалях, ресторанах и клубах. Ее коллеги и фанаты выразили соболезнования, а в родном штате Пиауи отметили, что гибель Косты — тяжелый удар для музыкальной сцены.

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