День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 04:24

Бритни Спирс предстанет перед судом из-за одного проступка

TMZ: Бритни Спирс предъявили обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде

Бритни Спирс Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американской певице и актрисе Бритни Спирс предъявлено обвинение в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщил портал TMZ. Судебное заседание назначено на 4 мая.

Спирс могут предложить заключить сделку со следствием и признать вину, отметили в источнике. Подчеркивается, что именно такой вариант рассматривается в рамках дальнейшего разбирательства по делу.

До этого стало известно, что Спирс продала права на свой музыкальный каталог за неназванную сумму. В частности, музыкальное издательство Primary Wave приобрело права на музыку поп-звезды, в том числе на альбомы Toxic и Baby One More Time, 30 декабря.

Кроме того, певица привлекла внимание папарацци на мексиканском курорте Сан-Хосе-дель-Кабо, где случайно оголила грудь в баре. Журнал опубликовал фотографии артистки, сделанные в отельном комплексе Las Ventanas al Paraiso. После этого певицу заметили по дороге в аэропорт с детской переноской-качалкой для кукол.

Шоу-бизнес
США
Бритни Спирс
обвинения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.