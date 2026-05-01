Бритни Спирс предстанет перед судом из-за одного проступка TMZ: Бритни Спирс предъявили обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде

Американской певице и актрисе Бритни Спирс предъявлено обвинение в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщил портал TMZ. Судебное заседание назначено на 4 мая.

Спирс могут предложить заключить сделку со следствием и признать вину, отметили в источнике. Подчеркивается, что именно такой вариант рассматривается в рамках дальнейшего разбирательства по делу.

До этого стало известно, что Спирс продала права на свой музыкальный каталог за неназванную сумму. В частности, музыкальное издательство Primary Wave приобрело права на музыку поп-звезды, в том числе на альбомы Toxic и Baby One More Time, 30 декабря.

Кроме того, певица привлекла внимание папарацци на мексиканском курорте Сан-Хосе-дель-Кабо, где случайно оголила грудь в баре. Журнал опубликовал фотографии артистки, сделанные в отельном комплексе Las Ventanas al Paraiso. После этого певицу заметили по дороге в аэропорт с детской переноской-качалкой для кукол.