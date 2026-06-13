Стармер и Трамп обсудили конфликт на Ближнем Востоке Стармер поддержал усилия Трампа по установлению прочного мира на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в субботу канцелярия премьера. Британский политик выразил поддержку усилиям республиканца по прекращению противостояния с Ираном, отметив важность любой сделки, способной обеспечить долгосрочный мир.

Кроме того, лидеры подчеркнули готовность Великобритании поддержать реализацию любого мирного соглашения и сотрудничать с международными партнерами для его успешного осуществления. В ходе встречи также была отмечена необходимость восстановления свободы судоходства.

Премьер-министр выразил свою поддержку усилиям президента Трампа по прекращению конфликта с Ираном, приветствуя достигнутый прогресс и подчеркивая важность любой сделки, обеспечивающей прочный мир, — говорится в заявлении.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что церемония подписания меморандума между Ираном и США об урегулировании конфликта не состоится в ближайшее воскресенье, 14 июня. Дипломат призвал не торопиться с выводами о точном времени подписания документа.