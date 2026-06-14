Матч ЧМ по футболу между Швейцарией и Катаром не выявил победителя

Матч ЧМ по футболу между Швейцарией и Катаром не выявил победителя Швейцария и Катар сыграли со счетом 1:1 в матче чемпионата мира по футболу

Сборные Швейцарии и Катара разошлись миром в матче группового этапа чемпионата мира, который прошел в Сан-Франциско. Встреча завершилась со счетом 1:1.

У швейцарцев с пенальти отличился Брель Эмболо (17-я минута). У катарцев на четвертой добавленной минуте забил Буалем Хухи. Этот 11-метровый удар стал первым для сборной на текущем турнире.

В этом же квартете Канада и Босния и Герцеговина также сыграли вничью (1:1). В результате все четыре команды набрали по одному очку. В следующем туре швейцарцы 18 июня встретятся с боснийцами, а катарцы сыграют с канадцами в ночь на 19 июня. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд, разбитых на 12 групп.

Ранее сообщалось, что сборная США одержала победу над командой Парагвая со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который состоялся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В матче забили Фоларин Балоган, отметившийся двумя мячами (31-я минута, 45+5), и Джованни Рейна (90+8). За сборную Парагвая отличился Маурисио (73-я минута), а на 7-й минуте был зафиксирован первый автогол турнира от полузащитника латиноамериканской команды Дамьяна Бобадильи.