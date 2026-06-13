Лидеров ЕС предостерегли от попыток перенести конфликт на территорию РФ Профессор Диесен: желание перенести войну в РФ приведет к конфликту в Европе

Стремление европейских лидеров перенести конфликт на Украине на территорию России может привести к ухудшению геополитической обстановки в самой Европе, заявил в своих социальных сетях профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. По его мнению, это может перерасти в том числе в очередную европейскую войну.

Навязчивое стремление европейских лидеров перенести войну на территорию России, скорее всего, приведет к тому, что война придет на территорию Европы, — отметил Диесен.

Поводом для комментария стала статья газеты Politico, в которой говорится о просьбе Киева дополнительных $20 млрд помощи у союзников. Отмечается, что эти средства украинское правительство планирует потратить на ПВО, приобретение БПЛА и боеприпасов, а также на увеличение взносов в PURL — программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине в составе единой коалиционной делегации. Подобная реакция последовала после публичных слов главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа из-за поддержки Украины больше не будет выступать в роли нейтрального посредника между Москвой и Киевом.