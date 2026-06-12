Стармер поставил точку в вопросе ухода с должности премьера Стармер заявил, что останется на посту премьера Великобритании

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил вещательной корпорации BBC, что останется на посту главы правительства королевства. Он отметил, что хочет довести работу до конца и служить своей стране.

Я всегда говорил, что не собираюсь отказываться от обязательства, которое я взял на себя в 2024 году, — служить своей стране и выполнять мандат, который я получил от британского народа для этого, — сказал Стармер.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над новыми проблемами британского правительства. Он задался вопросом, связаны ли меняющиеся взгляды британцев на политику премьера Кира Стармера с инопланетянами или внутренними проблемами.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили принял решение подать в отставку. В социальных сетях политик опубликовал письмо, которое, по его собственному признанию, он «никогда не ожидал написать». По информации журналистов, уход Хили может быть связан с невыполнением ключевых обещаний по финансированию армии.