Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 18:21

Стармер поставил точку в вопросе ухода с должности премьера

Стармер заявил, что останется на посту премьера Великобритании

Кир Стармер Кир Стармер Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил вещательной корпорации BBC, что останется на посту главы правительства королевства. Он отметил, что хочет довести работу до конца и служить своей стране.

Я всегда говорил, что не собираюсь отказываться от обязательства, которое я взял на себя в 2024 году, — служить своей стране и выполнять мандат, который я получил от британского народа для этого, — сказал Стармер.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над новыми проблемами британского правительства. Он задался вопросом, связаны ли меняющиеся взгляды британцев на политику премьера Кира Стармера с инопланетянами или внутренними проблемами.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили принял решение подать в отставку. В социальных сетях политик опубликовал письмо, которое, по его собственному признанию, он «никогда не ожидал написать». По информации журналистов, уход Хили может быть связан с невыполнением ключевых обещаний по финансированию армии.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, с какой целью ВСУ расширяют использование БПЛА
США уличили в финансировании изучения опасных вирусов на Украине
Путин увеличил штатную численность ВС России
Отравление на «Поле чудес», театр, зарплата: как живет Леонид Якубович
Пересечение границы России станет сложнее для дипломатов из ЕС
Власти устраняют незаконный слив «нечистот» Долиной
Лукашенко дал прогноз по конфликтам на Украине и в Иране
Стармер поставил точку в вопросе ухода с должности премьера
Девочка-подросток устроилась на летнюю подработку и осталась без части руки
Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики
Путин рассказал, какой «известный жест» описывает цели Запада
«Лакомый кусочек»: генерал назвал причину угроз Киева в адрес Крыма
В США признали финансирование более 120 биолабораторий
Киркоров, слухи о разводе, слова об уходе со сцены: как живет Петросян
Белоусов рассказал о производстве прицелов для ВС России
Путин объяснил, почему Белоусов возглавил Минобороны
Путин выступил с важным заявлением после массированных ударов ВСУ
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Путин дал совет недругам России
«Промышленность старается»: Путин о вооружении российской армии
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.