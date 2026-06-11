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11 июня 2026 в 18:46

«Инопланетяне работают»: Дмитриев высмеял премьера Британии

Дмитриев связал проблемы британского премьера Стармера с инопланетянами

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над новыми проблемами британского правительства. В своем аккаунте в соцсети Х он задался вопросом, связаны ли меняющиеся взгляды британцев на политику премьера Кира Стармера с инопланетянами или внутренними проблемами.

Инопланетяне работают или это просто очередной кризис Стармера? — написал Дмитриев.

Поводом для этого послужил аналитический сюжет британского новостного телеканала GB News. В телеэфире внезапная отставка министра обороны Великобритании Джона Хили была названа серьезным кризисом для Стармера. По данным СМИ, Хили ушел из-за недовольства малыми расходами на оборону, о чем прямо заявил премьер-министру.

Ранее глава РФПИ уже призывал инопланетян помочь убедить премьер-министра Великобритании добровольно уйти в отставку. По его мнению, до Стармера необходимо донести реальное негативное мнение граждан о его работе. Дмитриев отметил, что именно своим уходом с поста британский премьер мог бы дать надежду всей западной цивилизации.

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Кир Стармер
Великобритания
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