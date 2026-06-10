«Проявите доброту»: Дмитриев обратился к инопланетянам по поводу Стармера Дмитриев попросил инопланетян убедить Стармера уйти в отставку

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в социальной сети Х обратился к инопланетянам. Он призвал их помочь убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.

Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку, — подчеркнул Дмитриев.

При этом он уточнил, что в похищении или «зондировании» нет необходимости. По словам руководителя РФПИ, Стармеру просто следует объяснить, что своей отставкой он способен дать надежду западной цивилизации.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ США Лин Бьюкенен заявил, что раскрыл местоположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле. Ветеран армейской разведки участвовал в проекте «Звездные врата», который исследовали американские спецслужбы с 1978 по 1995 год.

До этого пользователи Сети сочли вторую порцию рассекреченных материалов об НЛО, опубликованную Пентагоном, доказательством существования ангелов. На одном из роликов, снятых в июне 2020 года над водоемом у американской военной базы, они заметили странное существо.