Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл тайну инопланетных баз на Земле Экс-сотрудник ЦРУ Бьюкенен рассказал об инопланетных базах на Земле

Бывший сотрудник ЦРУ США Лин Бьюкенен сообщил, что раскрыл местоположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле, передает Daily Mail. Ветеран армейской разведки участвовал в проекте «Звездные врата», который исследовали американские спецслужбы с 1978 по 1995 год.

По словам Бьюкенена, первые инопланетные базы на Земле якобы обнаружил бывший полицейский Пэт Прайс в 1973 году во время участия в правительственном эксперименте. Проект «Звездные врата» был направлен на изучение потенциального военного и разведывательного применения паранормальных способностей, но, согласно отчету ЦРУ, он завершился неудачей.

Ранее пользователи Сети сочли доказательством существования ангелов вторую часть рассекреченных материалов об НЛО, опубликованную Пентагоном по приказу американского президента Дональда Трампа. На одном из роликов, снятых в июне 2020 года над водоемом у американской военной базы, они заметили странное существо.

Также Агентство национальной безопасности США рассекретило документы с детальными описаниями неопознанных летающих объектов. Среди прочего в файлах упоминается дисковидный НЛО, излучавший свет, который превосходил по яркости Солнце.