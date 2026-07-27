Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, несут значительные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам на YouTube-канале, особенно это касается бойцов, прибывших из Колумбии и Бразилии.

Сегодня на Украине присутствует военизированное подразделение ЦРУ. Также есть и группа наемников. Но сейчас их силы не так велики, как раньше. <…> А самый большой сюрприз на фронте, на самом деле, преподносят наемники из Колумбии и Бразилии, где очень активно ведется вербовка. Эти парни несут огромные потери, — сказал Джонсон.

Он также выразил мнение, что украинская армия обречена на поражение независимо от присутствия иностранных наемников. Отправка неподготовленных людей в бой не позволяет рассчитывать на успех, а происходящее Джонсон назвал медленным угасанием украинской стороны.

Ранее сообщалось, что более тысячи иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских формирований, объявлены в международный розыск. Сотрудники правоохранительных органов продолжают системную работу по привлечению зарубежных боевиков к уголовной ответственности. К настоящему моменту следственные действия в отношении 297 граждан других государств полностью завершены.