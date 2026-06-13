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13 июня 2026 в 22:39

Сенатор раскрыл, как иноагенты зарабатывают и предают Родину

Джабаров потребовал лишить иноагентов возможности торговать Родиной

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Действующее законодательство не предусматривает наказания для иноагентов, которые пытаются зарабатывать и продавать интересы своей страны, заявил ИС «Вести» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров. По его словам, этот пробел не позволяет пресекать их попытки торговать Родиной через зарубежные каналы.

Это не дает возможности наказывать иноагентов, лишать их попыток зарабатывать на своей Родине и даже продавать ее, предавать эту Родину через заграницу,сказал Джабаров.

Джабаров отметил, что при разработке закона об иноагентах был предусмотрен широкий спектр мер, однако невозможно было учесть все возможные сценарии. Он подчеркнул, что некоторые законодательные акты требуют лишь незначительных доработок для повышения эффективности.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), более известной как Монеточка. В ближайшее время материалы дела в отношении исполнительницы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Россия
Владимир Джабаров
законы
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