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09 июля 2026 в 13:49

«Военные ему быстро объяснят»: сенатор указал на одно заблуждение Трампа

Сенатор Джабаров: закрытие неба над Украиной приведет к эскалации конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Закрытие неба над Украиной может привести к масштабированию конфликта, сообщил сенатор Владимир Джабаров в Telegram-канале. Пост последовал после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при необходимости может рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства над Украиной для обеспечения безопасности.

Трамп может до конца не осознавать, что закрытие воздушного пространства над Украиной будет означать войну и масштабирование конфликта. <...> Вероятно, американский лидер сделал такое заявление под влиянием обстановки, которая была на саммите НАТО. Если Трампу непонятно, я думаю, военные ему быстро объяснят, что это будет не война между Украиной и Россией. Это будет война с использованием самого опасного вида оружия, — написал Джабаров.

Ранее появилась информация, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной для гарантий безопасности. Заявление прозвучало во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия считает заблуждением заявления американского лидера о том, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной может ускорить мирное урегулирование.

Власть
Украина
Дональд Трамп
Владимир Джабаров
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