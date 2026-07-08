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08 июля 2026 в 17:01

В Белом доме допустили закрытие неба над Украиной

Трамп: США могут обеспечить закрытие неба над Украиной для гарантии безопасности

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты могут обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной для гарантии безопасности, заявил президент Америки Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если стороны достигнут мира, то конфликт не возобновится, отметил глава Белого дома. Запись трансляции мероприятия опубликовали на официальном канале Белого дома на платформе YouTube.

Если понадобится, то да. Но <...> если у нас будет сделка, нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите, — заявил Трамп.

Ранее президент США высказал желание посетить Украину, пояснив, что предпочел бы сделать это в мирное время. По мнению лидера Америки, местные люди «очень невероятные».

Кроме этого, стало известно, что Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных систем Patriot. Трамп назвал эту идею очень хорошей.

Также Трамп заявил на переговорах с Зеленским, что за последние недели в урегулировании кризиса достигнут заметный прогресс. Именно так американский президент оценил усилия по завершению противостояния.

Мир
Украина
воздушное пространство
Дональд Трамп
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