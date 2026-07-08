Трамп анонсировал поездку на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Украину. Об этом он сказал в беседе с журналистами во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он отметил, что предпочел бы оказаться в Киеве уже после завершения конфликта. Трансляция ведется на официальном канале Белого Дома на YouTube.

Я бы поехал. Предпочел бы, чтобы [конфликт] сначала закончился. Не уверен, что этому была бы рада ваша (украинская. — NEWS.ru) секретная служба, — заявил Трамп.

Ранее Трамп раскрыл, что урегулирование украинского кризиса может не потребовать предоставления гарантий безопасности. Он сказал, что если стороны согласятся на сделку, то им не придется беспокоиться насчет какой-либо опасности.

Кроме этого, президент Америки анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, работа над сделкой по мирному урегулированию конфликта идет уже давно. Однако перед этим Трамп анонсировал, что США передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных систем Patriot.