Трамп поставил гарантии безопасности Украине под большой вопрос Трамп: урегулирование на Украине может не потребовать гарантий безопасности

Урегулирование конфликта на Украине может не потребовать предоставления гарантий безопасности, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, если будет заключена сделка, Киеву не придется беспокоиться, передает Sky News.

Когда у нас будет сделка, у нас будет сделка — с гарантиями безопасности или без гарантий безопасности. Если у нас будет сделка, нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите, — сказал Трамп.

На переговорах с Зеленским Трамп также заявил, что за последние недели в урегулировании кризиса достигнут заметный прогресс. Именно так американский президент оценил усилия по завершению противостояния.

Ранее первый зампредседателя международного комитета Совфеда России Елена Перминова заявила, что Зеленский мог отвергнуть мирный план Трампа по урегулированию конфликта с Россией, продемонстрировав полную недоговороспособность. Она отметила, что такой шаг со стороны Киева свидетельствовал об утрате связи с действительностью.