Трамп анонсировал серьезный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что планирует провести серьезный разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале офиса президента Украины.

Трамп также отметил, что работа над сделкой по мирному урегулированию конфликта идет уже давно, и сравнил ситуацию между Россией и Украиной со ссорой двух мальчиков в парке. По его мнению, иногда нужно дать им подраться, чтобы обе стороны поняли, насколько это тяжело. Президент США также отметил близость украинского и русского народов.

Ранее Трамп анонсировал, что Америка передаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных систем Patriot. По его словам, это очень хорошая новость. До этого Трамп заявил на переговорах с Зеленским, что за последние недели в урегулировании кризиса достигнут заметный прогресс, оценив таким образом усилия по завершению конфликта.