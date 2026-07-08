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08 июля 2026 в 16:22

Трамп анонсировал серьезный разговор с Путиным

Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону 8 июля

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что планирует провести серьезный разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале офиса президента Украины.

Трамп также отметил, что работа над сделкой по мирному урегулированию конфликта идет уже давно, и сравнил ситуацию между Россией и Украиной со ссорой двух мальчиков в парке. По его мнению, иногда нужно дать им подраться, чтобы обе стороны поняли, насколько это тяжело. Президент США также отметил близость украинского и русского народов.

Ранее Трамп анонсировал, что Америка передаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных систем Patriot. По его словам, это очень хорошая новость. До этого Трамп заявил на переговорах с Зеленским, что за последние недели в урегулировании кризиса достигнут заметный прогресс, оценив таким образом усилия по завершению конфликта.

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