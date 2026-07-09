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09 июля 2026 в 12:44

«Видим некие заблуждения»: Песков о словах Трампа на встрече с Зеленским

Песков назвал ошибкой слова Трампа об ускорении мира на Украине путем эскалации

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия считает заблуждением заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной может ускорить мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на слова американского лидера, прозвучавшие на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции, передает пресс-служба Кремля.

Скорее, мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома — заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Нагнетание в сфере напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу, — сказал Песков.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что Россия усилит ответные меры в случае дальнейших атак на нефтеперерабатывающие заводы. Он допустил, что Трамп поменял свое мнение под влиянием европейских политиков, которые приписывают Украине мнимые победы.

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