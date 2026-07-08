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08 июля 2026 в 17:37

Сенатор высказался о реакции Трампа на удары по российским НПЗ

Сенатор Джабаров: Россия будет жестче отвечать Украине на удары по НПЗ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Россия усилит ответные меры против Украины в случае дальнейших атак на свои нефтеперерабатывающие заводы, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал мнение президента США Дональда Трампа, что подобными ударами ВСУ могут приблизить завершение конфликта. По словам сенатора, Европа заблуждается, считая, что Киев близок к победе.

Я думаю, это неверный вывод господина Трампа, [что атаки ВСУ на российские НПЗ ускорят завершение конфликта]. Подобные удары мы рано или поздно пресечем. В таких случаях мы усилим свою эскалацию и будем бить еще тяжелее по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому я считаю, что это заблуждение Трампа, которое ему внушили, видимо, европейские лидеры. Они уже не первый месяц утверждают во всех сетях и СМИ, что Киев одерживает победу, что-то там освобождает, продолжая при этом постоянно терять свои территории. Пусть сначала господин Трамп урегулирует свой конфликт с Ираном, который он только что возобновил, а потом делает выводы, — высказался Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что за последние недели в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс. Об этом он заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

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