Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 11:26

Прокуратура утвердила обвинение в отношении певицы-иноагента

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Монеточки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), более известной как Монеточка, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. В ближайшее время материалы дела в отношении исполнительницы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Она (Гырдымова. — NEWS.ru) обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что родители певицы избавились от жилья в Екатеринбурге. Как сообщил Telegram-канал SHOT, Андрей Евстигнеевич и Елена Александровна Гырдымовы продали свою квартиру площадью 90,1 кв. м в доме на улице Академика Шварца, недвижимость была оценена примерно в 15 млн рублей. Отмечается, что они переехали к дочери в Литву.

До этого сообщалось, что певица Монеточка была заочно арестована по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иноагентов. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Общество
иноагенты
суды
Монеточка
Москва
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На месте пропажи Усольцевых под Красноярском нашли следы медведей
Легитимность парламентских выборов в Армении оказалась под ударом
СК возбудил уголовное дело после взрыва на улице Введенского в Москве
В Кремле раскрыли, о чем Путин будет говорить с кабмином
Когда техника становится частью характера дома
Зеленский «слил» Абрамовича: какие каналы связи с Москвой остались у Киева
Пескова спросили про встречу Путина и Пашиняна
Энергетик ответил, откроется ли Ормузский пролив
«Закрываем лазейки»: депутат о новых мерах защиты от кибермошенничества
Наступление ВС РФ на Харьков 10 июня: штурм Казачьей Лопани, десятки убитых
В Кремле отреагировали на удар по панораме обороны Севастополя
Балицкий раскрыл подробности атаки ВСУ на автобус в Мелитополе
В Кремле раскрыли, чем закончится борьба России за свои регионы
Песков анонсировал участие Президента России в саммите АСЕАН
Песков объяснил, что доказала атака ВСУ на символ обороны Севастополя
Песков заявил, что Путина проинформировали о взрыве в Балашихе
Атакованный под Мелитополем ВСУ автобус «Камаз» был заполнен на треть
Стало известно, к чему приведут протесты в Британии из-за нападения суданца
Аналитик ответил, опасно ли использовать старые роутеры
Кузбасские врачи спасли пенсионерку с отеком Квинке после укусов пчел
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.