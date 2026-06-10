Прокуратура утвердила обвинение в отношении певицы-иноагента

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), более известной как Монеточка, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. В ближайшее время материалы дела в отношении исполнительницы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Она (Гырдымова. — NEWS.ru) обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что родители певицы избавились от жилья в Екатеринбурге. Как сообщил Telegram-канал SHOT, Андрей Евстигнеевич и Елена Александровна Гырдымовы продали свою квартиру площадью 90,1 кв. м в доме на улице Академика Шварца, недвижимость была оценена примерно в 15 млн рублей. Отмечается, что они переехали к дочери в Литву.

До этого сообщалось, что певица Монеточка была заочно арестована по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иноагентов. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.