02 февраля 2026 в 11:12

Родители Монеточки перебрались вслед за дочерью в Европу

SHOT: родители певицы Монеточки избавились от жилья в России и уехали в Литву

Монеточка (Елизавета Гырдымова) Монеточка (Елизавета Гырдымова) Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Родители певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) избавились от жилья в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что они переехали к дочери в Литву.

Андрей Евстигнеевич и Елена Александровна Гырдымовы продали свою жилплощадь в Екатеринбурге. Квартира площадью 90,1 кв.м., расположенная на улице Академика Шварца, была оценена примерно в 15 млн рублей. После продажи Елена Гырдымова разместила 1,6 млн рублей на банковском депозите, что позволило ей заработать более 300 тыс. рублей процентов всего за один год.

После своего переезда из Екатеринбурга семья Гырдымовых сохранила владение лишь одной комнатой в коммунальной квартире Москвы, расположенной на улице Земляной Вал. Площадь комнаты составляет 20,4 кв.м.

Ранее сообщалось, что певица Монеточка была заочно арестована по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иноагентов. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. В течение года артистка дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка данной деятельности.

