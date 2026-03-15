Ушили желудок, стали новыми людьми: как похудели Суханкина, Морозов, Семчев

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости/Агентство «Москва»
Актер Станислав Дужников так сильно похудел, что стал совсем не похож на своего героя пухляша Леню Воронина из популярного семейного сериала «Воронины» на телеканале СТС. Поклонники предполагают, что сбросить десятки килограммов Дужникову помогла резекция желудка. Кто из звезд делал аналогичную операцию, что говорят об этом способе врачи, какие есть нюансы — в материале NEWS.ru.

Как Леня Воронин заставил Дужникова потолстеть, а потом долго худеть

Актер Станислав Дужников опубликовал у себя в блоге домашнее видео, на котором он чистит картошку. Видео вызвало большой отклик в интернете: пользователи отмечают, что Дужников очень сильно похудел.

Он давно боролся с лишним весом, который специально набирал для роли Лени Воронина. При росте 192 сантиметра артист весил 200 килограммов. Сам Станислав заявляет, что худел при помощи ограничения в питании и занятий спортом. Однако поклонники склонны считать, что Дужников мог прибегнуть к операции по уменьшению желудка. Именно эта процедура при большой степени ожирения дает самый заметный, а главное, стабильный результат.

Какие операции делают на желудке для похудения

Бариатрические операции на желудке (для уменьшения веса. — NEWS.ru) стали проводить с середины XX века. Первая была неудачной: пациентка шведского хирурга Виктора Хенриксона, которой он сделал резекцию тонкой кишки, даже прибавила в весе. Cпустя десять лет американские хирурги изобрели гастрошунтирование.

Бариатрический хирург профессор Вадим Феденко рассказал NEWS.ru, что существуют три главные бариатрические операции: бандажирование, рукавная резекция и шунтирование, причем они совершенно разные. «При рукавной резекции отрезается 90% желудка, его оставшаяся десятая часть превращается в узенькую трубочку [рукав]. Это необратимая операция», — уточнил собеседник.

При шунтировании, по словам хирурга, желудок разделяется на два отдела — маленький и большой. К маленькому, в который попадает пища, напрямую подшивается тонкая кишка. Меняется объем желудка, большая часть органа теперь не задействована в пищеварении, пища идет по короткому пути. Шунтирование является обратимой операцией.

При бандажировании на верхний отдел желудка накладывается бандаж — кольцо. Он создает сужение просвета желудка, деля его на маленький желудок, и большой. В верхней части желудка находятся рецепторы насыщения, он быстро наполняется и посылает в мозг сигнал, что человек не голоден.

У всех трех операций есть свои плюсы и минусы, отметил врач. При бандажировании, к примеру, риск инфицирования выше, при рукавной резекции возможны осложнения, при шунтировании может развиваться дефицит витаминов и микроэлементов: пациентам приходится пожизненно принимать их в таблетках. Все эти операции выполняются под общим наркозом, что создает дополнительные риски.

Певица Маргарита Суханкина выступает на концерте XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как живет Суханкина после операции

Певица Маргарита Суханкина не скрывает, что похудела с помощью шунтирования желудка. Артистка рассказала NEWS.ru, что раньше ей было крайне некомфортно с весом в 100 кг, лишние 30 отрицательно влияли на больные суставы. Похудеть с помощью диеты и спорта не удавалось: вес возвращался, еще и с прибавкой.

По словам артистки, после операции стало быстро наступать насыщение, ест часто, но понемногу. «Есть такие люди, которые и после операции умудряются поправляться — продолжают жрать и растягивают желудок. Я не понимаю, как такое возможно: я, например, быстро наедаюсь и больше есть не могу. Ничуть не жалею [об операции], сейчас поступила бы так же», — поделилась с NEWS.ru артистка.

Она добавляет, что может есть в принципе все. Но есть небольшие рекомендации врачей, которые соблюдает: не налегать на слишком острое, поменьше добавлять масла в еду, не пить газированные напитки. Певица уточняет, что делала операцию по медицинским показаниям, то есть для этого были основания — состояние здоровья.

Сколько килограммов сбросил Семчев

Операцию по удалению части желудка сделал актер Александр Семчев. В кино ему часто доставались роли толстяков, но в какой-то момент лишний вес стал его тяготить. Семчев сделал операцию по липосакции и резекцию желудка. «Носить фартук жировой чуть ли не до колена некрасиво с точки зрения эстетики. Меня обкололи, пол-литра откачали. Еще сказали, что из моего жира вырастят какие-то стволовые клетки, а потом мне их как-то привьют, чтобы я похудел. Но до этого не дошло», — говорил он.

Актер полностью изменил пищевые привычки: стал есть не более 300 граммов пищи за один прием, ввел в рацион курицу, индейку, овощи. С 72-го размера одежды он похудел до 56-го, сбросив 90 кг.

Что сделал, чтобы похудеть, Александр Морозов из «Аншлага»

Актера Александра Морозова зрители помнят по образу пухляка-клоуна в шоу «Кривое зеркало» и «Аншлаге». Сегодня артист больше похож на рок-звезду: модная прическа и стройное телосложение.

Морозов признавался, что в прежнем «пухлом» образе стеснялся своей внешности. «У толстых мужчин лобок становится женоподобным. Все остальное тоже выглядит не лучшим образом. Как поделикатнее объяснить: можешь представить маленького совенка, выглядывающего из дупла ярким солнечным днем? Вот так», — говорил он.

Морозов долго пытался похудеть, сидел на дробном питании, сделал бандажирование желудка. Но результат был минимальным. Тогда он прошел процедуру по ушиванию желудка, а после решился на абдоминопластику — удаление повисшей кожи, которая, по его словам, на нем буквально болталась. «Когда все болтается, вид отвратительный, честно говоря. Ты и себе не нравишься, и другим людям не понравишься. Это касается абсолютно всех частей тела», — признавался артист.

После похудения жизнь Морозова изменилась. Он играет драматические роли в антрепризных спектаклях. Говорит, что это намного интересней, чем работа в «Аншлаге».

В чем опасность экстремального похудения

Диетолог Маргарита Королева рассказала NEWS.ru, что бариатрические операции действительно дают возможность пациенту похудеть, но их главная цель — сохранить здоровье, когда вес стал уже угрозой жизни. «Как правило, эти операции делают людям согласно показаниям. При наличии противопоказаний, естественно, столь радикальная процедура, которая убирает часть органа, не делается», — объяснила Королева.

Она добавила, что после таких операций пациенты должны питаться по рекомендациям врачей, пить достаточно воды, принимать витаминно-минеральные комплексы. Нарушение этих правил чревато последствиями для здоровья, отметила собеседница, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем решиться на операцию. «Каждый отдел желудочно-кишечного тракта выполняет свою функцию — удаление части желудка сказывается на всем пищеварительном тракте», — подытожила Королева.

Читайте также:

«Это не конец». Познер, Донцова, Шура победили рак — Лерчек тоже справится?

Уколы для похудения, курение, алкоголь: 15 советов Малышевой о здоровье

«Сдвинуть их будет нелегко!» Кто против назначений Безрукова и Хабенского

Читайте также
Названа причина ссоры бывших солисток «Миража» Гулькиной и Суханкиной
Шоу-бизнес
Названа причина ссоры бывших солисток «Миража» Гулькиной и Суханкиной
Лидер «Миража» запретил Гулькиной снимать фильм о группе: новый скандал
Шоу-бизнес
Лидер «Миража» запретил Гулькиной снимать фильм о группе: новый скандал
Никаких брокколи и цветной капусты: на диете вместо ужина готовлю пиццу на курином фарше
Общество
Никаких брокколи и цветной капусты: на диете вместо ужина готовлю пиццу на курином фарше
Такой суп помогает съесть тонну овощей и вкусно худеть. Капустник для полезности и вкуса
Общество
Такой суп помогает съесть тонну овощей и вкусно худеть. Капустник для полезности и вкуса
Известный хирург оценил внешность Джима Керри в свете обвинений в пластике
Шоу-бизнес
Известный хирург оценил внешность Джима Керри в свете обвинений в пластике
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

