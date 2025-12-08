В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке

Пациента со смещением желудка в грудную клетку спасли в столичной Боткинской больнице после ДТП, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, переданным Telegram-каналом «Московская медицина», такие травмы случаются у 5%
Любое промедление при таких повреждениях может быть критическим. Тем не менее, специалисты смогли экстренно провести сложную многоэтапную операцию: врачи вернули желудок на место и восстановили целостность диафрагмы, - рассказала Ракова.