Голодные овцы захватили европейский супермаркет

На юге Германии, в Баварии, стадо из 50 голодных овец устроило неожиданный рейд в местный супермаркет, сообщает The Telegraph. Животные отделились от основного стада в 500 голов и ворвались в торговый зал.

Овцы около 20 минут свободно перемещались между стеллажами, пока сотрудникам и покупателям не удалось вывести их из магазина. По предварительной версии, одна из овец почувствовала запах еды в кармане посетителя и последовала за ним внутрь, а остальные животные побежали следом.

Руководство супермаркета с юмором отнеслось к инциденту. В качестве жеста доброй воли компания решила обеспечить незваных гостей годовым запасом корма. В магазине отметили, что этот необычный визит вызвал ажиотаж и привлек дополнительное внимание к торговой точке.

