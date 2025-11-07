В Ирландии поймали таинственного «льва», пугавшего местных жителей

Загадочный «лев» из лесов в Ирландии оказался псом по кличке Мышь с креативной стрижкой, сообщает Independent. Полиция подтвердила, что животное, вызвавшее переполох в социальных сетях, на самом деле является собакой породы ньюфаундленд.

Изначально местных жителей графства Клэр напугали появившиеся кадры, на которых крупное животное с внешностью льва заходило в лесной массив. Сообщения о «льве» поступали из разных уголков графства. В полиции Киллалоу установили, что за хищника из саванны приняли обычную собаку. Необычный вид ньюфаундленда объясняется особой стрижкой: шерсть на теле собаки была сбрита, за исключением густой «гривы» вокруг головы и шеи. В полиции с юмором прокомментировали ситуацию, отметив, что пса уже вернули хозяевам.

