09 января 2026 в 22:38

В России впервые управляли дроном над Антарктидой через тысячи километров

Операторы из Ижевска впервые дистанционно управляли БПЛА в Антарктиде

Фото: Xinhua/Huang Taoming/Global Look Press
Специалисты центра управления полетами Ижевска в рамках экспедиции на станции «Мирный» впервые дистанционно управляли беспилотным комплексом ZALA T-16 в небе над Антарктидой с территории России, передает компания ZALA. Там отметили, что дистанционное управление дроном на расстоянии в тысячи километров — это технологический прорыв, передает РИА Новости.

В рамках 71-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) на станции «Мирный» осуществлен уникальный технологический прорыв. Беспилотный комплекс ZALA T-16, выполняя программу научного мониторинга в небе над Антарктидой, перешел под прямое управление операторов из Центра управления полетами в Ижевске, — говорится в публикации.

Специалисты отметили, что важную роль сыграла технология загоризонтного управления, специально разработанная инженерами ZALA для работы. Она нужна для работы в условиях, где присутствие пилота на месте невозможно или затруднено.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров обсудили объединение усилий стран для сдерживания России на Крайнем Севере. Отмечается, что стороны согласовали свои позиции по данному вопросу. Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что США хотят получить выход к Арктике с помощью контроля над Гренландией.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ готова сотрудничать с США в Арктике. В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев отметил, что западные страны усиливают военное присутствие в Арктике и предпринимают шаги, направленные на ограничение экономической деятельности России в регионе.

