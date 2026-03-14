Снег с дождем, летнее тепло? Синоптики удивили прогнозом в Москве на весну

Нынешняя весна, по имеющимся прогнозам, не раз удивит москвичей. Синоптики предупреждают, что в ближайшие месяцы произойдет целая череда различных катаклизмов. Стоит ли ждать возвращения зимы либо волна тепла уже вскоре накроет столицу — в материале NEWS.ru.

Ждать ли резкого потепления в столице

Согласно новым климатическим нормам, приход весны в российскую столицу прогнозируется на 21 марта — это на неделю раньше средних многолетних сроков 30-летней давности, рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Леус. По его словам, в прошлом году метеорологическая весна пришла в Москву очень рано — 1 марта, одновременно с началом весны календарной. Однако 2026 год поразил еще больше — в столице, по данным базовой метеостанции города, расположенной на ВДНХ, она фактически началась еще в последний день календарной зимы — 28 февраля, пояснил Леус.

«В конце зимы самые смелые прогнозы отправляли начало метеорологической весны во вторую декаду марта, но устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений начался гораздо раньше — больше чем на три недели опережая климатические сроки», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что на сегодняшний день весна «накопила» в Москве аномалию в три градуса. В ближайшее время, прогнозирует Леус, температура продолжит расти, а вместе с ней увеличится и накопленная сумма тепла: «Вероятность того, что похолодание, которое в марте еще обязательно будет, перечеркнет эту накопленную сумму тепла, стремится к нулю».

Во многих регионах России метеорологическая весна наступает в разное время, предупредили ранее опрошенные NEWS.ru синоптики. Обычно это случается, когда температура воздуха устойчиво переходит через ноль в сторону положительных значений. В это время становится больше солнечного света, сообщил метеоролог Никита Поповнин.

Когда можно будет убрать зимние вещи

Устойчивое тепло, согласно имеющимся прогнозам, установится в столичном регионе в апреле. Как рассказала синоптик Татьяна Позднякова, столбики термометров в среднем будут подниматься выше +10 градусов в дневное время.

«Положительная аномалия температуры воздуха сохранится — в среднем около +3 градусов. А это означает, что средняя месячная температура воздуха готова будет преодолеть отметку в +10 градусов. И апрель 2026 года по температуре воздуха будет похож на апрель 2024 года. Про осадки модели показывают, что дефицит и избыток их в будущем апреле равновероятен. Напомним, что в прошлом году в Москве апрель отметился избытком осадков, норма (37 мм) была превышена на 130−150%», — рассказала Позднякова.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», среднесуточная температура воздуха в Москве в апреле составит +10 градусов.

Климатолог Михаил Семенов в разговоре с NEWS.ru уточнил, что теплые вещи можно будет убрать, скорее всего, уже в начале апреля:

«Действующие модели демонстрируют резкое потепление в начале апреля. Полагаю, что уже середине второго месяца весны может настать пора пикников — в этом году идет с явным опережением графика».

По данным синоптиков, в Москве в апреле среднемесячная температура превысит норму на 3–4 градуса, потеплеет до плюс 11–13. Ожидается дефицит осадков 10–15%.

В мае также будет на 3–4 градуса выше нормы. Как ожидается, потеплеет до комфортных плюс 18–24 градусов. Кроме того, прогнозируется большое количество осадков, в том числе дожди в майские праздники при температуре плюс 10–18.

Случатся ли природные аномалии весной 2026 года

По оценкам метеоролога Александра Сергеева, нынешняя весна действительно может преподнести целый ряд сюрпризов.

«В марте москвичи еще столкнутся с похолоданием и осадками. Я бы не стал исключать новых снегопадов, пусть и не таких обильных, как минувшей зимой. В апреле мы снова можем стать свидетелями „температурных качелей“ — будут случаться серьезные перепады. Также продолжит скакать атмосферное давление, что также негативно отразится на самочувствии метеозависимых россиян», — пояснил Сергеев.

В мае, по его словам, в Москву и область может прийти жаркая погода. «Согласно долгосрочным прогнозам, к которым, конечно же, следует относиться осторожно, в середине последнего месяца наступит почти летняя погода. Это не может не радовать. Кроме того, есть все предпосылки к тому, что и лето 2026 года окажется на редкость жарким, с ощутимым дефицитом осадков», — отметил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше

Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать

Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март