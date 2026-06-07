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07 июня 2026 в 09:26

Дмитриев назвал главное преимущество России в современных технологиях

Дмитриев назвал Россию страной с самой дешевой энергией для дата-центров

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия — страна с самой дешевой энергией для дата-центров, заявил ТАСС глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ. По его словам, это может быть интересно всем странам, в том числе Китаю. Глава РФПИ добавил, что все хотят развивать ИИ, но у многих есть ограничения по энергетике.

Россия — это источник самой дешевой энергии в мире, в том числе для дата-центров. И кроме Китая это может быть интересно вообще всем странам, — сказал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ заявил, что Россия обладает рядом конкурентных преимуществ для развития искусственного интеллекта. Он отметил, что на этом фоне китайские партнеры проявляют «громадный» интерес к строительству дата-центров на территории страны.

До этого Дмитриев заявил, что Европейский союз потерял около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики. Как уточнил глава Российского фонда прямых инвестиций, страны объединения ведут свою экономику к коллапсу. Дмитриев подчеркнул, что именно поэтому важно присутствие на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.

Власть
Россия
Кирилл Дмитриев
энергия
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