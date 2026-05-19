19 мая 2026 в 20:33

Китайцы заинтересовались строительством дата-центров в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия обладает рядом конкурентных преимуществ для развития искусственного интеллекта, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в комментарии Первому каналу. По его словам, на этом фоне китайские партнеры проявляют «громадный» интерес к строительству дата-центров на территории страны.

Мы показываем, что наша энергетика может быть в разы дешевле, чем во многих других странах, особенно если это мы устанавливаем в северных регионах, где не надо тратить на кондиционирование и другие расходы. Поэтому, безусловно, есть громадный интерес от китайских партнеров, можно ли строить дата-центры в России, — заявил Дмитриев.

Ранее в китайском аналоге TikTok видеоролики с обращением президента России Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали более 355 тыс. лайков. В речи глава государства сообщил, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентно качественного уровня.

