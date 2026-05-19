Дмитриев рассказал, какая страна заинтересована в энергопроектах России

Инвесторы из США заинтересованы в проектах России и Китая, в частности, в энергетической сфере, заявил ИС «Вести» глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что Москва и Пекин поддерживают партнерский подход. Глава РФПИ выразил надежду, что в конце концов к этому подходу присоединятся Соединенные Штаты и другие западные страны.

Мы действительно видим значимый интерес от ряда американских инвесторов к заходу в российско-китайские проекты, в том числе в сфере энергетики, — сказал Дмитриев.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что много стран, прежде всего азиатского региона, обращаются к России по вопросу поставок нефти. Он отметил, что эти государства испытывают большие трудности из-за ближневосточного конфликта.

До этого президент России Владимир Путин перед визитом в Пекин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Глава государства сообщил, что рад вновь посетить Китай по приглашению лидера страны. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китая представляют собой очень разноплановую картину.