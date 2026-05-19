19 мая 2026 в 15:17

Семь БПЛА сбили над Ленобластью

Фото: МО РФ
ПВО сбила семь беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Всего с момента объявления опасности БПЛА в девять утра в регионе уничтожили 10 дронов. Глава региона подчеркнул, что противовоздушная оборона продолжает работать и возможно понижение скорости мобильного интернета.

На данный момент силами ПВО сбито семь БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается, — отметил Дрозденко.

Ранее стало известно, что ночная атака ВСУ на Энергодар стала самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников Запорожской АЭС и их семьи. Как сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.

Оперативный штаб Белгородской области до этого сообщил, что мирный житель пострадал из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины в городе Шебекино. Врачи скорой помощи обработали ранения мужчины на месте. У пострадавшего выявлена акубаротравма, от госпитализации он отказался.

