Нефть разлилась в Финском заливе под Петербургом

Нефтепродукты попали в акваторию судостроительного завода Санкт-Петербурга, сообщили телеканалу «78» в пресс-службе МВД России на водном транспорте по городу и Ленобласти. Утечка случилась с палубы иностранного теплохода. Правоохранители проводят проверку.

Во время бункеровки иностранного судна, отшвартованного правым бортом у причала завода, случился разлив топлива на верхнюю палубу из топливного патрубка. Часть топлива разлилась между бортом корабля и причалом, — отметили в ведомстве.

Ранее в Туапсе вместе с дождем выпали продукты горения от пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотников. В результате образовался черный налет на поверхностях в нескольких микрорайонах города. В оперштабе уточнили, что Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха.

Разлив нефти на площади 10 тыс. квадратных метров зафиксировали в море почти в трех километрах от порта Туапсе 20 апреля. Для локализации специалисты выставили боновые заграждения, также привлекли нефтемусоросборщиков.