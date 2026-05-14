Силовики ликвидировали крупнейший центр мошенников с Украины

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали администратора крупнейшего технического центра, который мог быть связан с мошенническими схемами с участием граждан Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительной информации, мужчина управлял 21 сим-боксом и создал около 2 тыс. аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, предоставляя доступ к ним третьим лицам.

Данный технический центр стал рекордным по количеству обнаруженного оборудования <...> При изучении технических средств правоохранители выяснили, что подозреваемый с апреля текущего года зарегистрировал 1,5 тыс. аккаунтов в одном из мессенджеров и еще 500 — в социальной сети на собственный ИП и продавал к ним доступ, — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что эти аккаунты могли использоваться для мошенничества и хищения средств у граждан России. В настоящее время специалисты занимаются блокировкой всех выявленных аккаунтов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ряду статей. В случае подтверждения вины ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин посоветовал в качестве меры цифровой гигиены не публиковать личные сведения, в том числе номера телефонов, адреса, документы, данные о месте учебы или работы в сети. Он также призвал не выкладывать фотографии, по которым можно определить текущее местоположение, и ограничивать круг общения в социальных сетях.