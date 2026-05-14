Раскрыто, что грозит воспитателям лишившейся пальца девочки в Махачкале

14 мая 2026 в 12:29

Юрист Багатурия: воспитателям лишившейся пальца девочки в Махачкале грозит срок

Воспитателям махачкалинского детского сада, по вине которых девочка потеряла палец, грозит уголовная ответственность с реальным сроком лишения свободы до пяти лет, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, речь идет о серьезном нарушении, которое подпадает под статью об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении малолетнего ребенка.

Что грозит воспитателям детского сада из Махачкалы, по вине которых ребенок лишился пальца? Речь может идти об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении малолетнего. За подобное деяние законом предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. При этом детский сад обязан возместить все расходы на лечение ребенка и выплатить компенсацию морального вреда, — пояснил Багатурия.

Ранее в правоохранительных органах Дагестана сообщили, что в детском саду Махачкалы произошел несчастный случай с трехлетней девочкой. Сначала ей прищемили мизинец на ноге дверью, а затем воспитатели случайно дорезали его. Девочку с травматической ампутацией пальца доставили в больницу.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
