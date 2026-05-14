День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 11:16

В махачкалинском детсаду не признали свою вину за оторванный палец ребенка

Сотрудники детсада в Махачкале не признали вину по делу о травме ребенка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Арестованные сотрудники детского сада в Махачкале, где трехлетней девочке оторвало палец, не признали свою вину, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Дагестана. Суд заключил под стражу троих работников дошкольного учреждения сроком на два месяца.

Сотрудники детского сада в суде не признали свою вину, — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, инцидент произошел 8 мая в одном из детских садов Махачкалы. Девочка 2023 года рождения находилась под присмотром сотрудников учреждения и при неустановленных обстоятельствах получила травму правой стопы. После возвращения ребенка домой родители обнаружили телесные повреждения и доставили девочку в медицинское учреждение, где ей оказали помощь.

Ранее стало известно, что воспитатели попытались скрыть жуткую травму, надев колготки на ногу ребенку. Согласно предварительной версии, один из малышей детского сада случайно прищемил дверью мизинец на ноге девочки, из-за чего палец оторвался. Врачи не смогли спасти палец.

Позже в правоохранительных органах Дагестана заявили, что воспитатели дорезали травмированный палец. Трехлетнего ребенка госпитализировали с травматической ампутацией мизинца правой стопы.

Регионы
Дагестан
Махачкала
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу высказался о переговорах по Украине
Выпускников предостерегли от покупки «реальных» сливов ЕГЭ
Россия предложила странам ШОС меру для борьбы с агрессивными действиями
В Госдуме предложили «изгонять» неугодные УК из домов без суда
Шойгу раскрыл, какое супероружие России стало прорывом отечественной науки
Володин высказался о письме жены актера Назарова с просьбой вернуться
Володин предупредил о наказании для вредивших России релокантов
Почему не работает Telegram сегодня, 14 мая: замедление, заблокируют ли
Белицкое, Гришино, Чайковка: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 мая
Известный журналист попал под обстрел незадолго до собственной смерти
Стало известно, что будет с телом телеведущего Молчанова
Китаевед предположил, с какой целью Трамп встретился с Си Цзиньпинем
Педиатр оказался педофилом: женщина сдала врача следствию
«Спасла тысячи людей»: Миронов высоко оценил деятельность Москальковой
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 мая: где сбои в России
Перевозчикам предрекли трудности с системой ожидания подтверждения товаров
Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в международный розыск
«Геополитическая фантазия»: Пушков о совместном правлении США и Китая
Киев и девять областей Украины остались без света
Названы дата и место прощания с телеведущим Молчановым
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.