В махачкалинском детсаду не признали свою вину за оторванный палец ребенка

Арестованные сотрудники детского сада в Махачкале, где трехлетней девочке оторвало палец, не признали свою вину, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Дагестана. Суд заключил под стражу троих работников дошкольного учреждения сроком на два месяца.

Сотрудники детского сада в суде не признали свою вину, — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, инцидент произошел 8 мая в одном из детских садов Махачкалы. Девочка 2023 года рождения находилась под присмотром сотрудников учреждения и при неустановленных обстоятельствах получила травму правой стопы. После возвращения ребенка домой родители обнаружили телесные повреждения и доставили девочку в медицинское учреждение, где ей оказали помощь.

Ранее стало известно, что воспитатели попытались скрыть жуткую травму, надев колготки на ногу ребенку. Согласно предварительной версии, один из малышей детского сада случайно прищемил дверью мизинец на ноге девочки, из-за чего палец оторвался. Врачи не смогли спасти палец.

Позже в правоохранительных органах Дагестана заявили, что воспитатели дорезали травмированный палец. Трехлетнего ребенка госпитализировали с травматической ампутацией мизинца правой стопы.